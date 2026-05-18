Песков рассказал о составе делегации Путина в КНР

В состав российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Китае войдут все профильные вице-премьеры, а также министры, руководители государственных и частных компаний, которые работают в КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы по составу делегаций ни с кем не соревнуемся»,— указал господин Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, будет ли состав делегации России в Китае уступать американской.

Представитель президента добавил, что Россия и КНР развивают «самостоятельные и весьма разноплановые отношения», которые обе страны считают «привилегированным, особенным стратегическим партнерством».

Владимир Путин отправится с официальным визитом в Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. До этого, 13-15 мая, в Китай приезжала американская делегация во главе с президентом Дональдом Трампом.