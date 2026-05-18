В Нижнекамском районе построят гостиницу и птицефабрику после подписания соответствующих соглашений на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом на еженедельном совещании сообщил глава района Радмир Беляев.

В Нижнекамске построят гостиницу и птицефабрику с инвестициями в 1,2 млрд рублей

В Нижнекамске построят гостиницу и птицефабрику с инвестициями в 1,2 млрд рублей

Инвестиции в строительство гостиничного комплекса на 45 номеров в Нижнекамске составят более 220 млн руб. Проект реализует федеральный оператор «3А Девелопмент».

Также в Каенлинском сельском поселении планируют построить птицефабрику яичного направления. Объем инвестиций в проект оценивается в 900 млн руб. Предприятие сможет производить до 54 млн яиц в год.

Ожидается, что проекты поспособствуют созданию новых рабочих мест.

Анна Кайдалова