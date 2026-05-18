В Стерлитамаке руководитель фирмы обвиняется в даче взятки сотруднику больницы

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело руководителя коммерческой организации, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в значительном размере (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в ноябре 2025 года в медицинской организации произошел пожар, в котором пострадал пациент.

Директор компании, ответственной за монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности, предложил сотруднику больницы 100 тыс. руб. за подписание акта обследования помещений нужным числом.

Специалист медорганизации сообщил об этом в правоохранительные органы. Во время передачи денег обвиняемый был задержан. Вину он не признает.

Майя Иванова