При ударе БПЛА в Херсонской области пострадал глава Скадовского района

Вооруженные силы Украины нанесли серию массированных ударов БПЛА по Херсонской области в период с 15 по 17 мая. При атаке погибли три жителя региона, ранен глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Погибли три жителя города Алешки в Херсонской области. Один из них 1981 года рождения, личности остальных устанавливаются, рассказал господин Сальдо. Главу Скадовского района доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы, уточнил губернатор.

При обстрелах и ударах БПЛА повреждены жилые дома в Алешках, Антоновке, Алексеевке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Долматовке, Круглоозерке и Скадовске, здания торгового назначения в Брилевке и Виноградове, детские сады в Костогрызово и Раденске, дом культуры в Малых Копанях, элеватор в Братолюбовке, складские помещения в Железном Порту, Каховке и Каланчаке, а также сельхозтехника в Привольном, добавил Владимир Сальдо. При этих атаках обошлось без пострадавших.