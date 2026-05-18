Зарубежные СМИ: Может ли Пентагон снова начать бить по Ирану?

«Часы тикают», — заявил Дональд Трамп, обращаясь к Тегерану. Завтра президент США соберет команду по нацбезопасности, чтобы обсудить варианты военных действий против Ирана. В своих соцсетях глава государства призвал республику поспешить с ответом на мирные предложения Вашингтона и вновь пригрозил ударами, если Тегеран отвергнет требования Белого дома. Сообщается, что США и Израиль на этом фоне готовятся к возобновлению военной кампании. Также стало известно, что Пентагон уже разработал сценарий будущих ударов по региону. Впрочем, пока президент не принял окончательного решения, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Дональд Трамп хочет заключить мирную сделку с Ираном, но Тегеран по-прежнему отказывается от многих его требований и не готов идти на уступки по ядерной программе, говорят источники Axios из Белого дома. Это и дало повод президенту вновь выложить на стол военные планы. Трамп вернулся к обсуждению иранского конфликта 16 мая, когда встретился с ближайшими советниками по национальной безопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Эту команду американский президент снова соберет 19 мая в Белом доме, сообщают собеседники портала. Там они начнут планировать варианты военных действий против исламской республики.

Соратники Трампа откладывали все решения по Ирану на выходные из-за визита американского лидера в Китай, отмечает CNN. По словам источников, к этому времени Пентагон подготовил планы военных ударов по исламской республике. Будущими целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Впрочем, наработки министерства пригодятся только в том случае, если Трамп сам примет решение возобновить атаки. Причины для этого есть: президент все больше разочаровывается в переговорах и дипломатических методах Тегерана, говорят собеседники телеканала. Также он по-прежнему недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и ростом мировых цен на нефть.

Если Пентагон решит наносить удары по Ирану, к операции присоединится и Израиль, отмечает телеканал Kan. Войска еврейского государства находятся в состоянии повышенной готовности. По словам чиновников из Западного Иерусалима, у ЦАХАЛ будут те же цели для ударов, что и у Вашингтона.

Перемирие между странами кажется все более шатким из-за последних инцидентов в Эмиратах, пишет Associated Press. Накануне беспилотники впервые атаковали атомную электростанцию «Барака» в 250 км от Абу-Даби. Это единственная АЭС Объединенных Арабских Эмиратов. Агентство отмечает, что западную границу страны пересекли пять беспилотников, два из них удалось сбить. В результате атаки на станции начался пожар, но энергоблоки не повреждены. Власти ОАЭ не уточнили, чьи именно это были дроны, но недвусмысленно отметили, что их могло запустить «главное действующее лицо конфликта или один из его ставленников в регионе», приводит агентство слова чиновников.