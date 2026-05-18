На прошлой неделе резко выросли риски на мировых рынках. И главное движение на финансовых площадках — это падение цен и рост доходности государственных облигаций как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Что делать инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Максимальные уровни доходности по длинным облигациям за последние 20 лет наблюдались как в Великобритании, так и в США. Сегодня риски на рынках остаются высокими. Инвесторы ждут обострения ситуации между США и Ираном, что усиливает инфляционные ожидания: нефть остается дорогой, а прогнозы по ее стоимости уже смещаются ближе к $100 за баррель. Это уже отражается на потребительской инфляции в Европе и США. Из-за этого растут доходности облигаций: Центробанкам будет сложно снижать ставки, а возможно, придется их повышать. Доходность десятилетних американских облигаций сейчас составляет 4,61%, а длинных бумаг — около 5,14%, что близко к максимумам с конца 1990-х. Дополнительная проблема — недоверие к госдолгу США и в целом к фиатным валютам. Если доходности продолжат расти, это ударит по ипотеке и экономике Соединенных Штатов. На этом фоне рынок облигаций остается одним из главных источников риска для мировой экономики. И в понедельник эта тенденция продолжилась: доходности снова растут.

Полная версия программы: