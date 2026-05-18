Жительница Уфы ослепла после инъекции в шею

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ситуации с пациенткой из Башкирии, ослепшей после инъекции, сделанной у невролога.

Как сообщает Информационный центр СКР со ссылкой на эфир федерального телеканала, пострадавшая полностью ослепла после инъекций у невролога в частной клинике. По словам уфимки, врач без полного обследования предложил сделать инъекции собственной плазмы в шею. После процедуры у пациентки начались проблемы со зрением, и менее чем через месяц она ослепла. Сейчас потерпевшая проходит реабилитацию, а врач продолжает работать в клинике.

Органы МВД расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) по данному факту. Следственные органы управления СКР по региону направили в надзорный орган ходатайство об изъятии и передаче материалов уголовного дела в свое производство.

Майя Иванова