Бывшего начальника брянского МЧС Кобзева отправили в СИЗО

Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца бывшего главу управления МЧС по Брянской области Александра Кобзева. Его обвиняют в подстрекательстве коллег к превышению должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, фигурант склонил сотрудников МЧС временно передать ООО «Барракуда» пожарное оборудование. С его помощью компания получила лицензию на ведение аварийно-спасательных работ. При этом юрлицо не имело спецоборудования и укомплектованного штата для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Позже «Барракуда» заключила договоры обязательного обслуживания более чем со 100 промышленными предприятиями в Брянской, Курской и других областях. По контрактам компания обязалась обеспечить готовность предприятий к действиям по локализации последствий техногенных аварий.

Александр Кобзев возглавлял брянское ГУ МЧС с 2007 по 2014 годы. Сейчас он занимается бизнесом. В частности, господин Кобзев значится руководителем ООО «Барракуда».

Никита Черненко