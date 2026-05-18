Недавно я участвовала в проведении и в жюри мастер-класса одного из самых известных итальянских ювелиров — Алессио Боски. Он рассказывал и показывал, что такое обратная сторона украшения и как с ней правильно работать — идейно, стилистически и технически. На самом деле это очень важная тема, потому что именно обратная сторона серег, внутренняя поверхность кольца, скрытые элементы конструкции очень часто становятся главным показателем уровня ювелирного художника и качества исполнения в целом.

Если вы покупаете дорогую вещь, обязательно посмотрите на эти поверхности. Вам сразу многое станет понятно. Если они не доработаны, плохо проработаны или сделаны формально — не покупайте. Это означает, что перед вами работа низкого уровня, даже если с лицевой стороны все выглядит эффектно.

При этом работать с обратной стороной можно очень по-разному. Можно просто добавить красивый декоративный орнамент. Но Боски предлагает идти дальше и продолжать историю украшения даже там, где зритель обычно не ожидает ее увидеть. Например, в его брошах с барочными жемчужинами в виде рыб задняя часть превращается в отдельный подводный мир с пузырьками из бейби-акойя, кальмарами, водорослями и другими обитателями морского царства. А в сложных коллекционных вещах он пишет целый роман, используя все возможные поверхности.

Так, например, открыв верхнюю крышку кольца «Марко Поло» под бриллиантом огранки «маркиз», можно обнаружить цепочку, за которую вытягивается спрятанный внутри портрет путешественника, выполненный в технике микромозаики. А открыв вторую крышку, можно увидеть уже полноценную золотую миниатюру: Марко Поло сидит за столом с драгоценностями, привезенными из Китая, фарфором и лапшой. И даже на обратной стороне кольца продолжается рассказ о его путешествии.

Анна Минакова