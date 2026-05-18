Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Самый крупный в мире грызун своей популярностью в интернете затмевает даже котов. А все из-за японцев. В начале 2000-х именно они явили миру сначала игрового персонажа по имени Капибара-сан, а потом и его прототипов. Ролики с капибарами, принимающими теплые ванны, покорили интернет, и вот уже который год число мемов с этими животными стремится к бесконечности.

И не зря, надо сказать. Капибары живут в Южной Америке на берегах водоемов. Им одинаково комфортно чувствовать себя и в воде, и на суше. Естественных врагов у них практически нет, поэтому они всегда спокойны и вальяжны. Зверьки живут большими семьями, где все заботятся друг о друге и вместе растят малышей. В неволе они чувствуют себя так же отлично.

Кстати, история про ванны — сущая правда. В зоопарке Идзу Шаботен в японском городе Ито для капибар построили водоемы с теплой водой, где животные с удовольствием проводят время зимой. Словом, у капибар здоровая психика и счастливая жизнь. Всем бы так.

Павел Шинский