Футболиста такого уровня, каким владел Лев Яшин, в нашей стране не было больше никогда. Пока он остается единственным голкипером в истории футбола, получившим «Золотой мяч». Официальное прощание Льва Ивановича со спортом произошло 27 мая 1971 года. На стадионе «Лужники», по официальным данным, собралось 103 тыс. человек. Но очевидцы рассказывали, что были забиты даже проходы, так что, скорее всего, людей было больше.

В матче, где сборная всех клубов «Динамо» (СССР) играла против сборной мира, участвовали такие звезды, как Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и Эйсебио. Не приехал только Пеле. Его клуб «Сантас» проводил турне по Боливии, и бразилец прислал письмо с извинениями. Забить Яшину в том матче хотел каждый из гостей, но не вышло. А в начале второго тайма при счете 2:0 в пользу «Динамо» знаменитый вратарь снял перчатки и передал их другому голкиперу — Владимиру Пильгуеву. По-братски его поцеловал, шепнул «Удачи» и ушел под овации трибун.

После финального свистка, который зафиксировал ничью (2:2), игроки «Динамо» несли знаменитого вратаря на руках. А когда Яшину дали микрофон, он вместо торжественной речи, как тогда было принято, сказал только: «Спасибо, народ». Есть версия, что фраза была длиннее и звучала так: «Спасибо тебе, моя страна, спасибо тебе, мой народ». Но так или иначе, вместо «Спасибо партии и правительству» Яшин сказал «спасибо» людям.

Потом его сравнивали с Гагариным, говорили, что его фраза стала такой же культовой, как «Поехали!». Вратарю посвящали стихи, слагали о нем легенды. Даже к событиям во время церемонии прощания, которую увидели десятки тысяч человек, нет-нет да и добавят красочных штрихов. Но при этом одно можно утверждать смело: футболиста, который получил бы после завершения карьеры такую искреннюю и всенародную любовь, в нашей стране больше не появилось.

Владимир Осипов