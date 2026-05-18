На днях пришло мощнейшее во всех смыслах подтверждение. Хотя нас уверяли еще 10 лет назад, что мир скоро будет ездить только на электромобилях, двигатели внутреннего сгорания еще поживут и послужат. Даже несмотря на войну на Ближнем Востоке, раздувшую цены на нефть.

На автомобили с традиционными силовыми агрегатами есть спрос. Думаю, многие в курсе, какая машина самая популярная на рынке США. Совершенно верно — это огромный пикап Ford F-150. В 2025 году на американском рынке было продано свыше 800 тыс. таких машин. Чтобы вы понимали, насколько это много: в России совокупный тираж всех проданных легковых автомобилей в 2025-м не дотянул до 1,4 млн. Популярен в Америке этот пикап неспроста. А в Европе? Неужели в Старом Свете такая габаритная и прожорливая машина тоже будет востребована?

Как выяснилось, да. Компания Ford объявила, что F-150 скоро официально появится на европейском рынке, причем не в электрической модификации Lightning, а в самой что ни на есть бензиновой. На старте будет доступна версия в комплектации XLT. Длина кузова — 5,8 м. Пятилитровый двигатель Toyota V8 развивает 406 л. с. Мотор работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом в базе.

Одним из ключевых преимуществ Ford F-150 является высокая буксировочная способность — до 3,5 тонн, что делает его практичным для перевозки крупных прицепов, катеров и другой техники. Интерьер получил современную цифровую панель приборов, большой сенсорный дисплей и множество физических кнопок для удобства в повседневной эксплуатации. И вообще, как уверяет компания Ford, салон SuperCrew предлагает пространство и комфорт, которые ближе к большому SUV, чем к утилитарному грузовику.

В Европе пикап будет стоить €76 тыс. Но это если не докупать опции, в число которых обязательно должна попасть англоязычная наклейка с очень пристойной фразой по поводу экономии топлива.

Дмитрий Гронский