Стены старого монастыря в Нью-Гэмпшире в 80-х стали порталом в иную реальность и изменили представление о возрасте. Тогда гарвардский психолог Эллен Лангер запустила дерзкий эксперимент «против часовой стрелки». Восемь мужчин старше 70 лет, большинство из которых передвигались с тростью и имели характерную осанку, перешагнули порог обители, которая стала декорацией. Их встречали черно-белый телевизор, пластинки с популярной музыкой 60-х, старые книги и журналы.

Участникам запретили говорить о болезнях и событиях, которые случились после 1959 года, а их фотографии заменили на снимки двадцатилетней давности. Персонал общался с ними как с дееспособными мужчинами средних лет. По крайней мере, багаж в комнаты им пришлось заносить самим.

Через пять дней изоляции ученые заметили почти немыслимые изменения. У испытуемых улучшилась гибкость суставов, зрение, слух и память. Да и внешне они будто стали моложе, а самое главное — поменялась их осанка. Многие выпрямились, точно им действительно было по 50 лет. Эллен Лангер доказала, что многие проявления старости — это не биологический рок, а установка, которая во многом зависит от того, как с нами обращаются окружающие и мы сами.

К слову, логика Лангер работает и в обратную сторону. 16 лет назад группа исследователей провела зеркальный эксперимент: молодых людей состарили в виртуальной реальности, и их мозг начал воспринимать аватар как реальное тело, а сами испытуемые жаловались на ощущение тяжести, усталости и боли. Конечно, повернуть стрелки часов вспять пока никому не удавалось. Взросление неизбежно, но позволять возрасту собой командовать — тот выбор, который можно никогда не делать.

Анна Кулецкая