Мишустин: нулевой НДС распространят на российские облачные сервисы

Правительство распространит на облачные сервисы льготу по НДС на программное обеспечение российского производства. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передают «РИА Новости».

Премьер-министр напомнил, что от НДС уже освобождаются сделки по продаже российского софта. Это делает переход на отечественные программы проще и дешевле, отметил господин Мишустин.

«Такая льгота по НДС останется в полном объеме. Более того, ее действие распространяется на софт, предоставляемый в форме облачных сервисов», — подчеркнул он.

Как рассказал Михаил Мишустин, рынок облачных сервисов вырос более чем в четыре раза за последние шесть лет. Российские компании, пользующиеся такими сервисами, полностью перешли на инфраструктуру отечественной разработки. Кроме того, по его словам, бизнес все чаще выбирает облачные сервисы вместо собственных дата-центров.