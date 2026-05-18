Под Белгородом два человека погибли и двое пострадали при атаке дрона

В Белгородской области два человека погибли при атаке беспилотника. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил оперштаб региона. Также были повреждены несколько автомобилей.

Согласно сообщению, ЧП произошло в поселке Борисовка Борисовского округа. «Двое мужчин скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», — рассказали в оперштабе.

В районной больнице врачи пытаются спасти мужчину, получившего множественные ранения конечностей и живота. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии везут в областную клиническую больницу.

