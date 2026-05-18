Кузбасский совет по промышленности заменит совет по импортозамещению
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк создал региональный экспертный совет по промышленности. Соответствующее постановление издано 18 мая.
Экспертный совет по промышленности станет постоянно действующим совещательным и координационным органом. В качестве первой задачи новой структуры указана разработка в регионе «предложений по основным направлениям и механизмам реализации государственной промышленной политики».
Совет по промышленности, который возглавит Илья Середюк, заменит областной экспертный совет по импортозамещению. Последний был создан в 2016 году, когда регионом руководил Аман Тулеев.