WSJ: Дональд Трамп хочет построить вертолетную площадку у Белого дома

Президент США обсуждает обустройство вертолетной площадки возле Белого дома. Дональда Трампа беспокоит, что приземляющиеся на Южную лужайку Белого дома тяжелые вертолеты Корпуса морской пехоты США портят газон. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), президент лично вникает во все детали проекта.

Фото: Jacquelyn Martin, AP

На протяжении десятилетий и до недавнего времени президентов США перевозили вертолеты VH-3D Sea King производства Sikorsky Aircraft, они достаточно тяжелые, и газонное покрытие страдало от нагрузки. В 2024 году президентов стали возить вертолетами VH-92A Patriot того же производителя. Но они еще более мощные и тяжелые, чем их предшественники, а их выхлопные газы прожигают газон.

В Белом доме не ответили на запрос WSJ о строительстве вертолетной площадки. Издание отмечает, что этим летом площадка для вертолетов будет оборудована на территории резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Это не первый проект Дональда Трампа по, как он считает, благоустройству Белого дома и прилегающей территории. Ранее была выложена плиткой центральная лужайка Розового сада, переделан интерьер Овального кабинета, заменено на черный гранит покрытие дорожки вдоль колоннады Западного крыла, установлены два больших флагштока перед зданием Белого дома и позади него. Кроме того, продолжается строительство Бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома.

Алена Миклашевская