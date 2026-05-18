FT: Евросоюз потребует от компаний сократить закупки китайских комплектующих

Власти Евросоюза разработали новые правила, в соответствии с которыми европейские компании должны будут закупать критически важные комплектующие как минимум у трех разных поставщиков из разных стран. Разработка этих правил сейчас находится на раннем этапе, однако проект представят Еврокомиссии уже 29 мая, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным собеседников газеты, цель этих правил — снижение зависимости местных компаний от поставок из Китая.

Как сообщает FT, новые правила затронут несколько секторов. Среди них — химическая промышленность и производство промышленного оборудования. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович планирует повысить пошлины для китайских компаний в этих сферах, утверждают источники газеты.

Собеседники FT отмечают, что правила разработаны в ответ на введение КНР ограничений на экспорт некоторых технологий. «Во многих сферах мы постепенно все больше зависим от экспорта из Китая. Зависимость имеет свою цену, поэтому нам нужно активизировать усилия (по диверсификации.— FT)»,— цитирует газета одного из чиновников Еврокомиссии.

Яна Рождественская