Жителя Приангарья осудили на 18 лет за попытку диверсии по заданию Украины

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Усть-Илимска Иркутской области по делу о госизмене, приготовлении к диверсии на объекте железнодорожного транспорта и других преступлениях. Подсудимому назначили 18 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда. Кроме того, обвиняемому на два года запретили публиковать материалы в интернете.

По версии следствия, фигурант дела в сентябре 2022 года в одной из групп в Telegram размещал комментарии, оправдывающие террористический акт 26 сентября 2022 года в военном комиссариате Усть-Илимска и Усть-Илимского района Приангарья. Кроме того, в июне 2023 года, установили правоохранители, злоумышленник связался с украинским военизированным объединением «Легион Свобода России» (признано террористической организацией и запрещено в России), чтобы вступить в него.

После этого иркутянин разместил агитационную символику запрещенного движения в общественных местах Усть-Илимска. Тогда же, согласно материалам дела, он получил задание от куратора о поджоге релейного шкафа на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги, однако был задержан сотрудниками ФСБ до совершения диверсии.

Кроме того, обвиняемый приобрел семена конопли и оборудование для ее культивирования. В своей квартире он создал условия для посева и выращивания наркотического растения.

Александра Стрелкова