УФСБ пресекла деятельность межрегионального канала поставки наркотиков в Астрахани

В Астраханской области возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). В преступлениях подозревают жителя Ставрополя и гражданина одной из стран Центральной Азии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

По оперативным данным, ставропольчанин 2001 года рождения и иностранец 2000 года рождения причастны к организации межрегионального канала поставок и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Сотрудники УФСБ установили, что подозреваемые приехали в Астрахань, чтобы сбыть запрещенные вещества. Наркотики хранились в арендованной квартире в Ленинском районе. Там силовики изъяли более 500 граммов мефедрона.

Сейчас фигуранты находятся под стражей. Они дали признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова