Воронежское отделение представило регион на X Съезде Союза машиностроителей России

В Национальном центре «Россия» состоялся X юбилейный Съезд Союза машиностроителей России. Это одно из значимых событий отечественной промышленности, объединившее более 800 участников - руководителей крупнейших корпораций, представителей федеральных и региональных органов власти, научного и экспертного сообщества, ведущих вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В работе форума также приняла участие делегация Воронежского регионального отделения СоюзМаш

Ключевым событием Съезда стало выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он обратился к участникам Съезда, поблагодарил их за работу и отметил значимость вклада машиностроителей в развитие промышленности и укрепление технологического суверенитета страны.

«Объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года, и это говорит о большом потенциале нашей промышленности, науки и образования. Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений они не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке», — подчеркнул Владимир Путин.

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов представил отчет о деятельности организации за последние пять лет и обозначил ключевые задачи на перспективу. Отдельный блок был посвящен вопросам подготовки инженерных кадров и молодежной политике. Так, количество участников многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за пять лет увеличилось в 2,5 раза и превысило 630 тысяч человек. Акция «Неделя без турникетов» за этот период охватила порядка двух миллионов участников, а международный форум «Инженеры будущего» объединил представителей 66 регионов России и 99 государств мира.

Отдельно была отмечена гуманитарная деятельность Союза. Программа «Всегда рядом», реализуемая с начала специальной военной операции, стала всесторонней системой поддержки участников СВО, их семей и жителей приграничных регионов. Объем помощи превысил 6200 тонн на сумму более 720 миллионов рублей. В рамках донорского движения в 2025 году проведено 166 тысяч донаций крови. Продолжается участие Союза в формировании Федерального регистра доноров костного мозга при поддержке регионов.

Делегацию Воронежского отделения СоюзМаш на Х Съезде возглавил его председатель Анатолий Кузнецов. В состав делегации вошли представители промышленных предприятий, образовательных организаций и банковского сектора региона. Поддержку деятельности Воронежского СоюзМаш оказывает АО АКБ «НОВИКОМБАНК». Председатель Правления банка Елена Георгиева является куратором регионального отделения и входит в состав Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России.

«Для нас участие в Съезде — это прежде всего возможность увидеть общие ориентиры развития отрасли и понять, на чем сегодня необходимо сосредоточить основные усилия. Особое значение имеют вопросы подготовки инженерных кадров, поддержки молодых специалистов и взаимодействия предприятий с образовательными организациями. Именно такая совместная работа способствует укреплению промышленного потенциала страны», — отметил председатель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей Анатолий Кузнецов.

По итогам голосования председателем Союза машиностроителей России единогласно переизбран Сергей Чемезов. Участники отметили его роль в укреплении авторитета Союза, развитии взаимодействия с органами власти, продвижении инициатив и объединении предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов.

«Мы обязаны продолжать эту работу с тем же уровнем ответственности, с тем же темпом и с тем же пониманием ее значения для страны», — заявил председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

