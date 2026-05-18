Жителя Тольятти задержали за попытку угона автомобиля и кражу вещей грибников

В Самарской области госавтоинспекторы задержали 27-летнего жителя Тольятти, который ранее был судим за угон автотранспорта и грубое нарушение ПДД. В отношении него расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Как уточняют в ведомстве, в полицию поступила информация, что на 335 км автомобильной дороги Казань — Буинск — Ульяновск подозреваемый пытался угнать автомобиль грибников, припаркованный на обочине. Он также похитил личные вещи потерпевших. По указанному адресу были направлены следственно-оперативная группа и ближайшие экипажи.

В нескольких км от места происшествия сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования заметили пешехода, схожего по описанию с разыскиваемым мужчиной. Он шел по обочине. Патрульные задержали жителя Тольятти и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы. Во время досмотра полицейские обнаружили в кармане задержанного вещи, принадлежащие грибникам.

Потерпевшие пояснили, что приехали из Тольятти в Елховский район собирать грибы, припарковали на обочине свой ВАЗ-21102 и пошли в лес. «Через некоторое время они услышали звон разбитого стекла и поспешили к автомобилю. Возле транспортного средства они обнаружили незнакомого мужчину, который, открыв капот что-то делал с проводами. Незнакомец, увидев грибников, спросил у них отвертку, пояснив, что не может завести автомобиль», — сообщают в ведомстве.

Потерпевший сообщил фигуранту, что является собственником автомобиля. После этого подозреваемый захлопнул капот и побежал по дороге, а потерпевший обратился за помощью в полицию. Подозреваемый признал вину, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Руфия Кутляева