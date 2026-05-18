Омских коммунистов отстранили от выборов за фото с экстремистской символикой

Куйбышевский районный суд Омска своими решениями оштрафовал и запретил в течение года участвовать в выборах двум членам руководства регионального отделения КПРФ — Ивану Федину и Владимиру Виниченко. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в обкоме партии.

Решения вынесены по административным делам, возбужденным по ст. 20.3.1 КоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Ивану Федину и Владимиру Виниченко вменили в вину размещенное в соцсетях фото семилетней давности с изображением логотипа Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ). По данным обкома, это фото с молодежного митинга протеста против «идеологического модерирования контента» этой соцсетью.

Господин Федин является вторым секретарем обкома КПРФ, господин Виниченко в 2021 году был избран депутатом законодательного собрания Омской области в Советском одномандатном округе №4. В сентябре этого года пройдут очередные выборы парламента региона. В КПРФ считают административные дела политически мотивированными и направленными на отстранение известных коммунистов от выборной кампании.

Валерий Лавский