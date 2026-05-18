МИД Молдавии вручил ноту послу России из-за инцидента с БПЛА

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручил ему ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны. Согласно заявлению ведомства, 13 мая госграницу пересек БПЛА. Ответственность за инцидент молдавские власти возложили на Россию.

Согласно заявлению МИДа, дрон «пролетел над государственной границей в направлении Могилев-Подольского Винницкого района (Украины), в сторону села Сауча Окницкого района (расположен на северо-востоке Молдавии у границы с Украиной. — "Ъ")». Молдавские дипломаты запросили у российского посольства «официальные объяснения» и указали на необходимость строгого соблюдения норм международного права.

В России претензии молдавской стороны относительно предполагаемого пролета БПЛА не комментировали.