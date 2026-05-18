На ремонт и строительство дорог в Казани направят 20 млрд рублей

В этом году в Казани на дорожные работы выделят 20 млрд руб. Об этом на еженедельном совещании сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы 12 млрд руб. направят на ремонт улично-дорожной сети. Еще 3 млрд руб. предусмотрено на строительство и реконструкцию дорожных объектов, а 4,6 млрд руб. — на реализацию программы «Наш двор».

Всего в этом году в Казани планируют отремонтировать 160 участков дорог общей протяженностью более 100 километров. Работы затронут асфальтовое покрытие, тротуары, дорожные знаки, ограждения и искусственные неровности.

Анна Кайдалова