Америка увлеклась курсами перекройки

В преддверии подготовки к промежуточным выборам 2026 года в США республиканцы одержали еще одну тактическую победу в масштабной кампании по изменению границ избирательных округов, запущенной по инициативе президента Трампа. Верховный суд США окончательно заблокировал новую карту избирательных округов Виргинии, лишив демократов надежд на дополнительные четыре места в Палате представителей. Но несмотря на локальные успехи республиканцев, ситуация складывается не в их пользу: по оценкам аналитиков, демократы по-прежнему сохраняют статус фаворитов в борьбе за контроль над нижней палатой Конгресса. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elaine Thompson / AP Фото: Elaine Thompson / AP

Процесс перекраивания избирательных округов (gerrymandering) стартовал еще летом 2025 года с благословения президента Дональда Трампа. Он тогда призвал республиканские штаты пересмотреть границы округов, чтобы попытаться сохранить хрупкое большинство партии в Палате представителей на промежуточных выборах 2026 года.

В конце прошлой недели однопартийцы Трампа одержали важную победу в битве за Виргинию: Верховный суд США отклонил 15 мая экстренное ходатайство демократов из этого штата, требующих отменить решение Верховного суда штата, которое запретило использование новой карты избирательных округов на промежуточных выборах.

Согласно старой карте, у демократов было шесть мест, у республиканцев — пять. Затем демократам по итогам голосования в Генеральной ассамблее штата и референдума удалось утвердить новые границы избирательных округов, согласно которым они могли претендовать уже на десять мест, а республиканцы — всего на одно.

Но вскоре после того, как оппозиция успела отпраздновать победу, республиканцы предприняли контратаку. И вот наконец уже при помощи Верховного суда США в этом вопросе была поставлена точка. На этот раз победили республиканцы: судьи высшей инстанции постановили аннулировать новую нарезку избирательных округов. Это стало серьезным ударом по демократам в общенациональной борьбе за перекройку округов.

В общей сложности пока республиканцы лидируют в общенациональной борьбе за перерисовку округов в свою пользу, сумев на данный момент закрепить свое преимущество в нескольких штатах.

К сегодняшнему дню перерисовка карт, сыгравшая на руку республиканцам, уже была проведена во Флориде (плюс четыре мандата), Миссури (плюс один), Северной Каролине (плюс один), Огайо (плюс два) и Теннесси (плюс один). И с большой вероятностью Республиканская партия может получить еще два-три места в других штатах благодаря решению Верховного суда США по Луизиане.

В апреле он признал новую карту избирательных округов этого штата неконституционной из-за того, что их границы пересматривались по расовому признаку, чтобы дать больше прав афроамериканцам, проживающим там. На фоне вердикта в Алабаме и Луизиане специально отложили сроки старта первичных выборов. Схожий процесс идет и в Южной Каролине, но там процесс затягивается.

Иногда успех республиканцев оказывался переменчив. Например, с одной стороны, в Техасе, который первым откликнулся на процесс перерисовки избирательных карт, потенциальное преимущество в пять мест оказалось за республиканцами. Утвердить это решение должно было голосование в законодательном собрании, где преобладали республиканцы. А попытка полусотни демократов сорвать кворум в итоге провалилась и едва не стоила им тюремного заключения.

С другой стороны, насмотревшись на пример Техаса, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (сегодня он считается главным фаворитом на получение демократической номинации на президентских выборах 2028 года) созвал внеочередную сессию законодательного собрания и в ноябре 2025 года провел перерисовку карты избирательных округов.

Новая карта, одобренная демократическим большинством и подтвержденная на референдуме (64% голосов за), даст демократам пять дополнительных мест в Палате представителей на выборах 2026 года. Ньюсом активно продвигал этот шаг как «необходимый ответ и защиту демократии».

Затея с перекраиванием округов неудачно сложилась для республиканцев и в Юте, где судья приняла сторону истцов (в основном продемократических групп и организаций вроде League of Women Voters). В результате вместо четырех прореспубликанских в штате появился один сильный демократический округ.

Издание The Cook Political Report, которое отслеживает развитие событий в каждом штате, где в настоящее время проводится перекройка избирательных округов, считает, что, несмотря на маневры консерваторов, фаворитами на получение большинства в Палате представителей все равно остаются демократы.

«Наиболее вероятным сценарием является увеличение представительства республиканцев примерно на пять-семь мест — такой исход стал возможен после вынесения Верховным судом США… С учетом данного сценария мы по-прежнему полагаем, что фаворитами в борьбе за контроль над Палатой представителей остаются демократы, чему способствует неблагоприятная для Республиканской партии общенациональная политическая конъюнктура»,— пишет ресурс. Но добавляет, что «теперь их (демократов.— “Ъ”) преимущество уже не выглядит столь подавляющим».