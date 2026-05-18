Пропавший два месяца назад в Иркутске подросток найден погибшим

16-летний подросток, пропавший 20 марта в Иркутске, найден погибшим. Об этом сообщил областной поисковый отряд «ЛизаАлерт».

В уведомлении отряда в группе во «ВКонтакте» сказано, что мальчик «найден, погиб». Причины смерти и какие-либо подробности не приводятся.

С заявлением о пропаже подростка обратилась его мать. Последний раз она видела сына утром 20 марта. Он планировал отправиться на занятия в лицей. С того момента он не выходил на связь, свой мобильный телефон оставил дома. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. К поискам привлекли около 50 человек, в том числе полицейских и волонтеров.