В Самарской области предприниматель потратил 800 тысяч рублей из гранта не на развитие хозяйства

Индивидуальный предприниматель вернул в бюджет Самарской области более 800 тыс. руб. гранта, потраченных нецелевым образом. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, главе крестьянского фермерского хозяйства предоставили грант на сумму почти 30 млн руб. Более 800 тыс. руб. из них предприниматель израсходовал не на развитие хозяйства.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нецелевое использование бюджетных средств) и внесено представление об устранении нарушений.

Руфия Кутляева