В Иркутской области введен особый противопожарный режим

В Иркутской области с 18 мая постановлением правительства введен особый противопожарный режим на большинстве территорий, за исключением северных районов. По информации регионального ГУ МЧС России, режим будет действовать до 15 июня. Его введение обусловлено «наступлением особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений».

Во время действия режима будет вводиться запрет на посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора при наступлении третьего класса и выше пожарной опасности. Для нарушителей режима предусмотрены штрафы в размере до 20 тыс. руб. для граждан, до 60 тыс. руб. для должностных лиц, до 80 тыс. руб. для предпринимателей, до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

По информации Рослесхоза, на 18 мая в 13 регионах было ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 676 га. Продолжается тушение 30 пожаров в девяти регионах на площади 50 тыс. га. Режим ЧС введен в двух регионах, Амурской области и Хабаровском крае, особый противопожарный режим действует в 46 регионах России.

Влад Никифоров, Иркутск