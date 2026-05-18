СКР возбудил уголовное дело из-за отсутствия остановки в одной из деревень Нытвенского округа

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту отсутствия транспортной инфраструктуры в Нытвенском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жители деревни Копыловка написали в соцсети о том, что из-за отсутствия остановочного павильона и подъездной площадки движение общественного транспорта в деревню прекращено. Жителям приходится преодолевать значительное расстояние до соседнего населенного пункта, откуда имеется возможность добраться до объектов социальной инфраструктуры. Местные власти никаких мер для исправления ситуации не предпринимают.

Следственными органами СКР по Пермскому краю будет дана правовая оценка доводам, приведенным в публикации, а также действиям должностных лиц.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проводимой работе по восстановлению прав жителей населенного пункта на транспортную доступность.