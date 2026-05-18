Дом уфимского купца Смирнова признают памятником истории и культуры

Башкультнаследие предлагает признать дом по адресу Мустая Карима, 5, известный как «Дом Смирнова А. К.», памятником истории и культуры. На официальном портале республики опубликован проект приказа о включении здания в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Дом Смирнова расположен рядом с Хакимовской мечетью, напротив креативного пространства «Арт-Квадрат». Здание построено в начале прошлого века. До революции (тогда улица Мустая Карима называлась Бекетовской) в нем находилась губернская тюремная инспекция и тюремное отделение Уфимского губернского правления. В какой момент владельцем дома стал купец и член городской управы Алексей Смирнов, неизвестно.

В 2017 году двухэтажное здание вошло в список выявленных объектов культурного наследия.

