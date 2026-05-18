СКР: в Петербурге ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге ликвидировали узел связи мошеннических кол-центров, через который ежедневно проходило 9 тыс. звонков. Задержаны двое несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Задержанных подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК). По версии следствия, в феврале 2026 года двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет под руководством кураторов начали администрировать абонентские терминалы пропуска трафика, предназначенные для мошенничества на территории России.

Оборудование, как считается, они получали курьерской доставкой от других участников преступной группы и устанавливали в арендованных кураторами квартирах. За это фигуранты периодически получали средства в размере 85 тыс. руб., считает следствие. При обыске по местам жительства подозреваемых изъяли технику, которая использовалась для совершения преступлений, добавили в СКР.