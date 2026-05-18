Министром транспорта Кировской области назначили Артема Драчкова

В Кировской области назначили нового министра спорта. Им стал Артем Драчков, сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Кировской области

Указ о назначении подписал губернатор области Александр Соколов.

Артем Драчков родился в Белой Холунице. Он окончил Вятский государственный гуманитарный университет и Московский экономический институт. Ранее работал в отделе транспорта администрации Кирова, а с 2023 года занимал пост заместителя министра транспорта региона.

Анна Кайдалова