Министром транспорта Кировской области назначили Артема Драчкова
В Кировской области назначили нового министра спорта. Им стал Артем Драчков, сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Пресс-служба правительства Кировской области
Указ о назначении подписал губернатор области Александр Соколов.
Артем Драчков родился в Белой Холунице. Он окончил Вятский государственный гуманитарный университет и Московский экономический институт. Ранее работал в отделе транспорта администрации Кирова, а с 2023 года занимал пост заместителя министра транспорта региона.