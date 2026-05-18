Экс-депутата Госдумы от Башкирии, участника СВО наградили медалью

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве наградил медалью генерала Шаймуратова командира мотострелкового взвода Фарита Ганиева.

«Интересная судьба у человека, — отметил глава. — Он практически основную часть трудовой деятельности работал в прокуратуре и Следственном комитете, расследовал очень резонансные и серьезные дела, в том числе в составе группы Генпрокуратуры. Потом был депутатом Государственной Думы — и вот принял решение стать участником СВО, что вызывает безусловное уважение».

Поблагодарив главу Башкирии Радия Хабирова за награду, Фарит Ганиев сказал, что рад служить в полку «Башкортостан». «Все наши ребята радуются, что республика очень сильно помогает. Мы одеты и обуты. Главную задачу мы выполняем. Знаем, что наши родные ждут. И рады, что нас не забывают», — отметил он.

Фарит Ганиев был депутатом Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва с сентября 2016 по октябрь 2021 года. Член партии «Единая Россия», член комитета по безопасности и противодействию коррупции.

