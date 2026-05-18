Танкер и бурильное судно столкнулись в порту Находка

Танкер «Ахиллес» навалился на бурильное судно «Геолог Куликов» в порту Находка Приморского края. Перед столкновением танкер заходил на один из причалов порта для ремонта. У бурильного судна в результате ЧП повреждены рамки якорного клюза (отверстие для прохода якорной цепи.—"Ъ"), сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

При столкновении обошлось без пострадавших, уточнили в надзорном ведомстве. Разлива нефтепродуктов также не произошло. Масштаб ущерба от ЧП пока устанавливается.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований закона о безопасности мореплавания.