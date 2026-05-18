Нижегородскую баскетбольную ассоциацию оштрафовали за нарушения норм безопасности

На 50 тыс. руб. оштрафовали Нижегородскую баскетбольную ассоциацию за организацию матча в марте 2026 года без согласования с полицией плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Ассоциацию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований). Постановление Канавинского райсуда в законную силу пока не вступило.

