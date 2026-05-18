В трех сибирских регионах задержали членов банды телефонных мошенников

В трех регионах Сибири Следственный комитет России совместно с ФСБ и МВД задержали членов банды по делу о преступлениях в сфере компьютерной информации, в которые вовлечены несовершеннолетние. Уголовные дела возбуждены в отношении более чем 40 человек В возрасте от 16 до 42 лет в Омской, Томской, Владимирской, Нижегородской, Саратовской областях, Пермском и Красноярском краях, Удмуртии, Северной Осетии и Крыму, сообщает СКР.

По одному из таких дел проходят молодые люди 17 и 18 лет, обвиняемые в незаконном использовании абонентского терминала (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

По версии следствия, в феврале этого года фигуранты дела занимались администрированием абонентских терминалов пропуска трафика для мошеннических действий. Оборудование им привозили курьеры от других участников преступной группы, его размещали в арендованных квартирах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Оба мошенника получали за свою работу по 85 тыс. руб.

Также задержан один из кураторов курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы 13 марта.

