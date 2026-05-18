«Оргхим» планирует вывести производство смол на проектную мощность в 2027 году

Сибирский лесохимический завод (входит в холдинг «Оргхим») к 2027 году намерен вывести производство фенолтерпеновых смол, используемых в качестве компонента для создания автомобильных шин, на полную мощность. Сейчас на площадке ведутся строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба «Корпорации развития Енисейской Сибири».

Производство фенолтерпеновых смол в Красноярском крае станет единственным в России. Мощность линии составит 120 т продукции в год. В проект инвестировано 126,6 млн руб., из которых 100 млн руб. – средства займа Фонда развития промышленности Красноярского края.

Также Сибирский лесохимический завод реализует второй проект, направленный на разработку технологии и организацию производства диацетонового спирта. На предприятии планируется выпускать 1,8 тыс. т продукции ежегодно — это позволит полностью заместить поставки из-за рубежа. Линия будет запущена в 2028 году. Объем вложений составит не менее 105 млн руб., из них 70 млн руб. – средства субсидии Минпромторга России.

Сибирский лесохимический завод (АО «СЛХЗ») основан в 2009 году в Красноярском крае. Компания специализируется на производстве химических продуктов. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 172 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб.

