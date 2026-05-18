«Зенит» официально стал чемпионом страны по футболу. Этот успех сделал команду из Санкт-Петербурга самой титулованной в новейшей истории. Если не учитывать титулы времен СССР, на счету «Зенита» 11 побед, у «Спартака» на одну меньше — 10.





В последнем туре команда Сергея Семака обыграла на выезде «Ростов» с минимальным счетом — 1:0. «Краснодар» после победы над «Оренбургом» со счетом 3:0 остался с серебром, а бронзу взял «Локомотив», хотя железнодорожники уступили в 30-м туре ЦСКА — 1:3. Армейцы завершили сезон на пятой строчке, а московское «Динамо» — на седьмой.

Чемпионская гонка в последнем туре потеряла интригу достаточно быстро. Дорогостоящие игроки «Зенита» (а весь состав команды тянет на €185 млн) забить с игры не могли. Но уже на 13-й минуте арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Ростова». И с точки не промахнулся Александр Соболев.

Что касается голов с игры, то их в исполнении «Зенита» и потом не было. Даже когда судья Сергей Карасев показал защитнику Дмитрию Чистякову прямую красную карточку и «Ростов» остался в меньшинстве, организовать забитый мяч звезды из Санкт-Петербурга не смогли. В итоге победа «Зенита» со счетом 1:0 принесла ему очередное чемпионство. После финального свистка защитник Игорь Дивеев, признанный лучшим игроком встречи, делился с журналистами, насколько все было непросто:

«Мы прекрасно понимали, что они будут заряжены, и я могу сказать, что это была самая тяжелая игра. Сказалась еще дорога: на самолете лететь 4,5 часа, потом на автобусе — 3,5 часа. Так что тяжелая вышла игра, и все молодцы».

Это был 11-й чемпионат России по футболу, выигранный «Зенитом», и седьмой — для главного тренера команды Сергея Семака, который говорил, что именно эта победа — самая главная в его карьере:

«Я поймал себя на мысли, что все предыдущие шесть отдал бы ради этого седьмого. В моменте, конечно, мы все рады и счастливы. Третий год прошел в таком, как я шутил, предынфарктном состоянии тренерского штаба, игроков, руководства. Но тем слаще оказалась победа, тем интереснее был чемпионат, который держал интригу до последнего тура. Думаю, нужно еще поискать чемпионаты, где третий год подряд чемпионство решается в последнем матче».

«Краснодар», конечно, обыграл в параллельном матче «Оренбург» (3:0), но это уже ничего не решало. Южане стали лишь вторыми. А вот бронза — у «Локомотива». Эти медали, можно сказать, подарил железнодорожникам московский «Спартак». Команда Хуана Карлоса Карседо так и не смогла забить в Махачкале местному «Динамо», которым руководит Вадим Евсеев. Встреча завершилась вничью — 0:0. При этом ЦСКА все сделал для заклятых красно-белых коллег, обыграв «Локо» со счетом 3:1.

Народная команда, атаку которой так расхваливали, в итоге осталась четвертой. Правда, у «Спартака» будет возможность реабилитироваться, так же как и у «Краснодара». Так вышло, что именно эти клубы сойдутся в суперфинале Кубка России по футболу. Так что вместо разочарования от чемпионата одна из команд может подарить своим болельщикам титул. Поэтому говорить, что клубный футбольный сезон завершен, пока рано. Яркую точку в «Лужниках» в следующее воскресенье должны поставить «Спартак» и «Краснодар».

Владимир Осипов