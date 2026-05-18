Региональный дата-центр «РТК-ЦОД» в Нижнем Новгороде за год заполнили на 93%

Первый в Нижнем Новгороде региональный центр обработки данных (ЦОД), открытый ИТ-сервис-провайдером «РТК-ЦОД» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») в начале июня 2025 года, заполнили на 93%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский ЦОД открыли в начале июня 2025 года. Объем инвестиций в его создание составил 1,5 млрд руб. Он стал 25-м в сети «РТК-ЦОД». Планировалось, что в новый ЦОД переведут несколько информационных систем правительства Нижегородской области. Также новый дата-центр будет предоставлять услуги облачных технологий органам власти и бизнесу.

По состоянию на май 2026 года заказчики законтрактовали 1954 кВт из 2094 кВт подведенной мощности. Дата-центр общей площадью 3,5 тыс. кв. м включает четыре машинных зала и 401 стойко-место с установочной мощностью 5 МВт. Объект построен по аналогии со стандартом Tier III с уровнем доступности IT-инфраструктуры клиентов 99,982%. Основной спрос на мощности объекта приходится на госсектор и бизнес.

Потребности рынка в вычислениях стремительно растут на фоне развития ИИ, требований по КИИ и импортозамещению, однако развитие инфраструктуры упирается в дефицит площадок и рост тарифов на электроэнергию, рассказал генеральный директор ИТ-сервис-провайдера «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов на ЦИПР-2026 в рамках партнерской сессии компании «ЦОДы на пределе: кто будет развивать инфраструктуру для ИИ и цифровой экономики?».

Он добавил, что строить и обслуживать собственную инфраструктуру для заказчиков становится заметно сложнее и дороже, поэтому размещение оборудования на базе региональных узлов становится оптимальной альтернативой для государства и бизнеса: «Бизнес уходит от концентрации мощностей в столицах и ищет инфраструктуру ближе к собственным производственным и операционным центрам. Там, где есть энергетика, кадры и магистральная связность. Опорные промышленные регионы, в том числе Нижний Новгород, оказываются в этой логике естественным выбором », — отметил Давид Мартиросов.

