«Ночь музеев» в Челябинской области посетили 244 тыс. человек

Мероприятия всероссийской акции «Ночь музеев—2026» на этих выходных посетили 244 тыс. жителей Челябинской области. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Акция прошла под девизом «Родное». На территории области организовали 286 мероприятий: экскурсии, исторические реконструкции, спектакли и мастер-классы по народным промыслам. В историческом музее Южного Урала впервые оборудовали концертную сцену. Постоянную экспозицию горожане могли осмотреть свободно. Мастер-классы проходили на 20 разных площадках.