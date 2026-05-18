В Прикамье заболеваемость ВИЧ снизилась более чем в два раза

За последние десять лет в Пермском крае заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась в 2,4 раза. Об этом сообщил главврач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ Кирилл Овчинников. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, в прошлом году антиретровирусную терапию получали почти 90% пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Фото: Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Всего в Пермском крае в 2025 году было выполнено около 900 тыс. тестирований на ВИЧ. При этом на фоне роста объемов тестирования фиксируется снижение числа новых выявленных случаев заболевания.

По словам главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса, Пермский краевой центр СПИД сегодня рассматривается как один из ведущих российских центров не только по организации помощи пациентам, но и по научной деятельности. «Регион станет одной из площадок внедрения новых отечественных пролонгированных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции»,— рассказал господин Мазус в рамках состоявшейся ранее междисциплинарной научно-практической конференции «Региональное измерение борьбы с ВИЧ/СПИДом в России: опыт Приволжского федерального округа».