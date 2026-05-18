«Дочка» «Роснано» будет разрабатывать месторождение в башкирском Зауралье

ООО «Эфиродинамика» из Сириуса стало единственным участником аукциона на право разработки месторождения Бакр-Узяк в Абзелиловском районе Башкирии. По данным портала торгов, компания предложила Роснедрам за геологоразведку и добычу полезных ископаемых более 95,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», месторождение золотосодержащих медно-цинковых колчеданных и окисленных руд находится в 35 км к северу от Сибая. Рядом с горным отводом протекает река Большой Кизил. В результате исследования в 2012 году получены фактические данные, позволяющие рассматривать рудный отвал месторождения Бакр-Узяк в качестве объекта, пригодного для рентабельной переработки с целью извлечения из него металлов — золота, серебра, говорится в конкурсной документации.

На разработку месторождения площадью 65 га отводится 20 лет.

ООО «Эфиродинамика» зарегистрировано в декабре 2025 года. Соучредителями компании являются АО «Эфир» (представляет экологическое направление корпорации «Роснано») и фирма «Нур-Тау» из Сибая (последняя создана в октябре прошлого года). Руководителем «Нур-Тау» является Винер Алибаев. Его полный тезка в 2021 году стал начальником контрольного управления мэрии Уфы.

