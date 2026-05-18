В Каргапольском округе горел лесопильный цех

В селе Чаши Каргапольского округа спасатели тушили пожар в лесопильном цехе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Инцидент произошел ночью 18 мая. Горел сам цех и станки для обработки древесины. Пожар на площади 1 тыс. кв. м ликвидировали 18 специалистов и восемь единиц техники. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети — из-за большой горючей загрузки огонь быстро распространился по всему помещению.

Виталина Ярховска