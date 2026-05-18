Россиянка погибла во время купания в Андаманском море на Пхукете

43-летняя гражданка России погибла на острове Пхукет в Таиланде во время купания в Андаманском море. Об этом пишет The Phuket News.

Как уточняет издание, местные жители заметили тонущую женщину в прибрежной зоне. Ее вытащили на берег без сознания. Россиянке оказали экстренную помощь, после чего доставили в больницу, где она впоследствии умерла.

«Власти заявили, что посольство России, иммиграционное бюро и пограничная полиция будут уведомлены в соответствии с процедурой»,— указано в сообщении The Phuket News. Причины гибели женщины еще не установлены.