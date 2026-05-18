Житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве

Житель села Вознесеновка Шебекинского округа подорвался на взрывном устройстве. Раненого с травматической ампутацией ног и ожогом лица транспортировали в областную клиническую больницу, сообщили в оперштабе Белгородской области.

По данным ведомства, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь, заверили в оперштабе.

Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО.