Краснодарской таможне отказали в иске к жителю Можги о ввозе Mercedes без пошлин

Можгинский райсуд Удмуртии отказал в иске Краснодарской таможне к 46-летнему жителю Можги, который управлял автомобилем Mercedes-Benz, ввезенным в РФ без уплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По данным суда, в 2022 году гражданин Абхазии ввез иномарку на таможенную территорию ЕАЭС через пост в Адлере без уплаты пошлин. После этого Краснодарская таможня начала искать Mercedes-Benz A170 и выявила, что транспорт фигурировал в административном деле жителя Можги об управлении автомобилем в пьяном виде.

Тогда таможня решила взыскать задолженность с жителя Можги. «Из пояснений ответчика следует, что он не осуществлял ввоз автомобиля и не получал на него подтверждающих документов. В день совершения правонарушения употреблял спиртное с незнакомым мужчиной и управлял его автомобилем, после чего был остановлен сотрудниками ГАИ»,— говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что ответчик не является владельцем иномарки, не участвовал в таможенных правоотношениях при ввозе автомобиля, не оформлял деклараций и не был осведомлен о нарушениях. Инстанция отказала Краснодарской таможне в удовлетворении исковых требований.