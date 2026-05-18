В Татарстане 30% жителей готовы перейти на квалифицированную рабочую специальность, если им гарантируют трудоустройство. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Треть жителей Татарстана готовы сменить офис на рабочую профессию

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Еще одним важным условием для смены профессии респонденты назвали бесплатное обучение и возможность увеличить доход. При этом 42% опрошенных готовы рассматривать рабочие специальности ради карьерного роста и более высокой зарплаты.

Среди самых привлекательных направлений жители Татарстана чаще всего называли профессии кондитера или пекаря — этот вариант выбрали 12% участников опроса. Далее идут швея и оператор конвейера — по 11%. Поваром или печатником готовы работать по 8% респондентов, сварщиком и монтажником — по 7%.

Мужчины заметно чаще женщин рассматривают переход в рабочие профессии. Среди них 36% готовы сменить сферу деятельности при гарантированном трудоустройстве, среди женщин — 24%.

При этом 44% опрошенных заявили, что не рассматривают для себя переход ни в одну рабочую специальность.

