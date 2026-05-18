Глава СКР затребовал доклад по делу о пропаже в Ульяновске двух подростков

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СКР по Ульяновской области Сергея Михайлова доклад о комплексе следственных действий, проведенных по уголовному делу о пропаже в марте двух подростков. Об этом в минувшую субботу сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», подростки пропали в ночь на 23 марта. Со слов матери одного из подростков, дети пошли пешком со стороны Нижней Террасы в направлении Ленинского района Ульяновска по льду Волги. По данным ГУ МЧС, последний сигнал мобильных телефонов ребят был запеленгован в районе, расположенном около Президентского моста, ближе к правому берегу Волги. По словам спасателей, сплоченного льда в этом месте уже не было, лед был неоднородным, наблюдались шуга, трещины, промоины. Наряду со специалистами ГУ МЧС поиск вели сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Были задействованы суда на воздушной подушке, водолазы, БПЛА, подводный дрон. Но найти подростков так и не удалось. По факту пропажи подростков в СУ СКР было возбуждено уголовное дело.

На минувшей неделе ГУ МЧС сообщило, что для продолжения поисков пропавших детей в Ульяновск из Москвы прибыли сотрудники Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России со спецтехникой и оборудованием.

В ИЦ СКР подчеркивают, что Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения несовершеннолетних, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев, Ульяновск