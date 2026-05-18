СКР сообщил о расследовании дел о телефонном мошенничестве в 12 регионах

Следственный комитет вместе с ФСБ и МВД расследует уголовные дела о преступлениях в сфере компьютерной информации, в которые вовлечены несовершеннолетние. По одному из таких дел проходят молодые люди 17 и 18 лет, обвиняемые в незаконном использовании абонентского терминала (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ).

По версии следствия, в феврале молодые люди занимались администрированием абонентских терминалов пропуска трафика, предназначенных для мошеннических действий. Оборудование обвиняемым привозили курьеры от других участников преступной группы, его размещали в арендованных квартирах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эти квартиры меняли еженедельно в целях конспирации. Оба фигуранта за свою работу «периодически» получали по 85 тыс. руб. По данным СКР, блокировка работы только такого оборудования помогла прекратить ежедневное прохождение 9 тыс. звонков от мошеннических колл-центров. Обоих фигурантов отправили под арест.

Также задержан один из кураторов курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы 13 марта. Мужчина закупал СИМ-карты и мобильные телефоны. С их помощью преступники дистанционно отправляли россиянам смс, в которых говорилось о взломе их учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на «Госуслугах». С помощью этого граждан вовлекали в совершение преступлений.

Помимо этого следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 43 человек в возрасте от 16 до 42 лет во Владимирской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Томской областях, Пермском и Красноярском краях, Удмуртии, Северной Осетии и Крыму.